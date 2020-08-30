Dereli ilçe merkezinde 2 metre balçıkla kaplı olan ana cadde temizlendi, asfalt serildi
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Dereli ilçe merkezinde 2 metre balçıkla kaplı olan ana cadde temizlendi, asfalt serildi

Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenerek ilçe merkezindeki yolları asfaltlandı.

Dereli ilçe merkezinde 2 metre balçıkla kaplı olan ana cadde temizlendi, asfalt serildi
30.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:05

Giresun'da bir hafta önce yaşanan selde caddeleri 2 metreye yakın balçıkla kaplanan Dereli ilçesi çamur ve balçıktan temizlenerek ilçe merkezindeki yolları asfaltlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi yolunun çizgi çekimi çalışmalarını yerinde inceledi. Giresun'da hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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