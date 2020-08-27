Dereli'de selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işlemi, Giresun'un yanı sıra çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu alanda bulunan iş yerlerinin çoğunda biriken malzeme ise hem ekiplerin hem de vatandaşların yoğun çalışmalarıyla temizlendi.

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanan ilçe merkezinin yüzde 80'ine dün itibarıyla enerji verildi.

Temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işlemlerinin ardından Dereli merkezde geçici olarak elektriğin tüm binalara verilmesi için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri de devam ediyor. Vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

Vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere, Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütlerince sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

Kaynak: AA