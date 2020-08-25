Dereli'de 5 katlı öğretmenevi iş makineleriyle yıkıldı
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Dereli'de 5 katlı öğretmenevi iş makineleriyle yıkıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde selde hasar gören öğretmenevi, iş makineleriyle yıkıldı.

Dereli'de 5 katlı öğretmenevi iş makineleriyle yıkıldı
25.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:08

Giresun'un Dereli ilçesinde selde hasar gören öğretmenevi, iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkım işlemi öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren Giresun'da olduklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, hayatın normale dönmesi için tüm bakanlıkların yoğun gayret gösterdiğini belirterek "Bu gayretler çerçevesinde yaklaşık 50 bin mekreküpten fazla, özellikle şehrin içine girmiş olan rüsubatı kaldırdık." dedi.

Özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkımlara başlaması ve derenin de önünün açılmasıyla, bir daha böyle bir durumla karşılaşılmasının önüne geçileceğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Maksimum gayreti herkes sarf ediyor. Şimdi dükkanları, esnafı gezdik, tüm kamu kurumlarından arkadaşlarımız, rütbesinden bağımsız, görevinden bağımsız ellerine bir kürek almışlar esnafa yardım ediyorlar. Özellikle Giresun halkına teşekkür ediyorum, çok vakur, metanetli bir şekilde devletin onlara getireceği hizmetleri bekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatları son derece açık. Cumhurbaşkanımız bölgedeki vatandaşlarımızın bir an evvel normal hayatına dönmesini istiyor. Bu sebeple ilk gün 3 bakan intikal etmiştik, ben geçici olarak yangına gittim geldim, Adana'daki yangına, orayı hallettik Allah'a şükürler olsun ama burası normal hayata dönene kadar burada da çalışmaların koordinasyonuna bakan arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyor olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da riskli gördükleri binaların yıkım sürecine başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hasar tespitlerini yapıyoruz. Bir taraftan yeni yapılacak işlere ilişkin tüm bakanlıklarımız Enerji Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, tüm bakanlıklarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz kalıcı konutların yapımı noktasında süreçleri yürütüyoruz. Şimdi de bir bir gördüğümüz riskli hem dere güzergahı üzerinde hem de selden hasar görmüş binalara ilişkin yıkım sürecini, taşınma sürecini vatandaşımızla birlikte yürütüyoruz. Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Dün bir tane yıkmıştık. Şimdi öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz. Öğretmenevimiz de selden dolayı temel altı boşalmış durumda, risk teşkil ediyor, onun yıkımını da gerçekleştireceğiz. Akabinde de o dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz. Tüm ekiplerimizce, belediyelerimize, vatandaşımıza yapılması gereken tüm destekler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yaraları hızı bir şekilde sarılmaktadır. Tekrar tüm Giresun'umuza, Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum, bağımız sağ olsun."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Olay anından itibaren devletin gerek bakanlar gerekse diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte olay yerine intikal ettiğini anımsatan Dönmez, şunları ifade etti:

"Başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere yerinde fiilen bu işleri yürüttük. Elektrik sorunu evet yaşandı, olay anı itibarıyla 19 bin 700 abonenin elektriği kesilmişti. Bunların bir kısmı direklerin yıkılmasından, trafo merkezlerinin kaybolmasından, altyapı tesislerinin, dağıtım merkezlerinin suyla ve molozla dolmasından kaynaklanmıştı. Bir kısmı da tedbir amaçlı, güvenlik amaçlı kesilmişti. Nitekim bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800 adedi Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde. Bugün biraz önce Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekiplerinin incelemelerini de inceledik, onlar da büyük bir gayretle çalışıyorlar. Biz yaklaşık 2-3 yıl kadar önce Dereli'de havai hatları yer altına almıştık. Tabii şu anda yerin altına müdahale etme şansımız yok, geçici olarak binaların önünden, üstünden havai hat çekmek suretiyle elektrik ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Dönmez, mobil jeneratörlerin ilçede bulunduğunu vurgulayarak "Mobil aydınlatma sistemlerimiz burada. Arama kurtarma faaliyetleri ve vatandaşların en azından iş yerlerinde, evlerindeki faaliyetlerde geçici bir aydınlatma sağlamak maksadıyla bunları da yine kesintisiz devam ettiriyoruz. Şu anda bir mobil trafo için içinde bulunduğumuz merkezde öğretmenevinin yıkılmasını bekliyoruz çünkü bizim trafo merkezimiz hemen onun yanındaydı. O yıkılır yıkılmaz da burada mobil trafomuzu yerleştireceğiz ve bu sorunu inşallah en kısa süre içerisinde çözeceğiz." dedi.

Giresun İl Özel İdaresi emrine 400 ton asfalt ham maddesinin acil gönderme kararı aldıklarını da söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Özellikle yollardaki bakım, onarım çalışmaları için. Bir diğer husus da afet bölgesindeki yani bu olaya muhatap olan vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil, elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını da erteliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten dün kabinede uzun uzun bu bölgeyle ilgili hususları değerlendirdi. Talimatlarıyla biz Ulaştırma Bakanı ile birlikte bugün buraya da intikal ettik, diğer üç bakanımız da zaten olay anından itibaren bu bölgedeki çalışmalara bizzat nezaret ettiler."

Kaynak: AA

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