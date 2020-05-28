Dereli Atatürk İlkokulunda "Aile Sağlığı Etwinnig" projesi Giresun'un Dereli ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aile Sağlığı Etwinnig" projesiyle aile sağlığı kavramı fiziki sağlık ve aile içi etkileşim boyutuyla ele alınıyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aile Sağlığı Etwinnig" projesiyle aile sağlığı kavramı fiziki sağlık ve aile içi etkileşim boyutuyla ele alınıyor.

Okul öğretmeni ve proje yürütücü Tuğçe Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin mart ayında başladığını söyledi.

Durmuş, projeyle aile sağlığı kavramının hem fiziki sağlık hem de aile içi etkileşim boyutuyla ele aldığını ifade ederek, "Bu proje ile koronavirüs salgını döneminde de aileleri eğitim öğretimin içine katarak sağlıklı bir gelişim sürecinde eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlanmıştır." dedi.

Proje kapsamında meydan okuma, ortak şiir seslendirme, web araçlarıyla hazırlanan anketler, oyunlar, ortak hikaye yazma gibi birçok farklı etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Durmuş, öğrenciler ile velilerin eğlenceli ve eğitici zaman geçirmelerinin sağlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA