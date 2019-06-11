Dereler taştı Nallıhan sele teslim oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu.
Nallıhan'da 21.45 sıralarında aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynırlarını da sürükleyerek yolları kapattı.
Aniden bastıran yağmur sonrası oluşan sel felaketinde birçok ev su aldı.
Duruma hemen müdahale eden Aski ve Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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