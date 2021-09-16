Dereler MASKİ ile daha güvenli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereler MASKİ ile daha güvenli

Bültenler - Haberler | Güncel
Dereler MASKİ ile daha güvenli

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bir kilometrelik dere temizlik çalışması ve 800 metrelik panel çit imalatı gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına dere temizlik ve panel çit çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinden geçen derede bir kilometrelik dere temizlik çalışması ve 800 metrelik panel çit imalatı gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte çalışmaların yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Başkan Ergün'ün talimatları doğrultusunda hizmetler devam edecek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde dere temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Manisa'da artık yağışlı günlere girdik diyebiliriz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Atatürk mahallesinden geçen dere yatağında büyüyen otları ve biriken malzemeleri temizledik. 800 metre uzunluğunda panel çit imalatı da yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

10 gün süren titiz bir çalışma yapıldı

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Bir yapay, 4 doğal derenin bir arada geçtiği Manisa'mızdaki tek mahalle olan Atatürk mahallemizde sel ve taşkın riskini en aza indirebilmek ve halkımızın daha güvenli bir kış geçirmesini sağlamak için deremizde 10 gün süren titiz bir temizlik çalışması yapıldı. Şahsım ve mahalle halkım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İbrahim Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Gökhan Çıra Berfu Yenenler
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dereler MASKİ ile daha güvenli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:05:13. #1.12#