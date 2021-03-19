Dereköy'ün alt yapı problemi çözülüyor
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Dereköy'ün alt yapı problemi çözülüyor

19.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:44
Dereköy'ün alt yapı problemi çözülüyor

Samsun 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde alt yapı çalışması devam ediyor.

Samsun 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde alt yapı çalışması devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yıllardır süren alt yapı problemi Büyükşehir Belediyesi SASKİ tarafından çözülüyor. Yörükler Mahallesi'nde bulunan atık su arıtma tesisinden başlayan ana kolektör hattı çalışmasında şu ana kadar yaklaşık 3 km'lik bölüm palplanş sistemiyle döşendi. Yaz aylarında Dereköy Mahallesi'ne ulaşması planlanan kanalizasyon hattı ile mahalleli yıllardır beklediği alt yapıya kavuşmuş olacak.

Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yıllardır süren alt yapı problemleri 2019 seçimleri öncesinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olan Sayın Mustafa Demir Başkanımıza ilçemiz adına sunmuş olduğumuz dosya kapsamında hızla çözüme kavuşmaya başlandı. Özellikle kanalizasyon alt yapısı konusunda büyük sıkıntıları bulunan Dereköy Mahallemizde arıtma tesisinden itibaren devam eden ve yaz aylarında mahallemiz sınırları içerisine ulaşması planlanan çalışmalarının yanı sıra, SASKİ tarafından içme suyu hattının yenilenmesi ve doğal gaz firması tarafından da bu yıl başlaması muhtemel doğalgaz çalışmaları ile birlikte 2023 yılına kadar, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sorumluluk alanlarımızda bulunan, alt yapı çalışmaları tamamlanmış olan, yollarımızı sırasıyla düzenleyerek, Dereköy Mahallemizi hak ettiği değere kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve SASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Dereköy'ün alt yapı problemi çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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