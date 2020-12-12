Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte edilecek
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Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte edilecek

12.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:57
Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte edilecek

KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçların dezenfekte edilmesine karar verdi.

KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçların dezenfekte edilmesine karar verdi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Vatandaşları koronavirüsten korumak, salgının yayılmasını önlem amacıyla alınan kararlar şöyle: "Bulgaristan ülkesinden ülkemize giriş yapmak amacıyla Dereköy Kara Hudut Sınır Kapısı'nı kullanan araçların koronavirüsle mücadelemizde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Valilikçe görevlendirilecek birim marifetiyle dezenfekte işlemine tabi tutulmasına, sendikalar tarafından düzenlenecek olan tüm etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) l Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine, kahvehane, restoran, çay ocağı gibi önü ile kaldırımlarda oturak, sandalye vb. konulmamasına, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde müşterilerin toplanmasına müsaade edilmemesine, oy birliği ile karar verildi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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