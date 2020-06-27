Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
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Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
27.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:28

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık çalışmaları yerinde inceledi.

KTSO Başkanı Ilık, yaptığı konuşmada, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından modernizasyon çalışmaları için maddi kaynak sağlandığını ifade eden Ilık, "Yıllardır ilimizin ihtiyacı olan modern bir tesisi Kırklareli'mize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız taleplerimizi dikkate alarak ilimizin ihtiyacı olan bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında büyük emek ve destekleri olan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'de modernize edilmemiş çok az sayıdaki sınır kapısı arasında Dereköy Gümrük Kapısının bulunduğunu anlatan Ilık, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ziyaret eden turistleri karşılama noktamızın bu eski görünümünden kurtulması ve hizmet kalitesinin gelişecek olması ilimiz ve ülkemizin imajı için çok önemli. Modernizasyon projesi için sadece odamıza kayıtlı olan firmaların katılımı ile ihale yapılarak çalışmalara başlandı. Bizde inşaat sürecini yakından takip ediyoruz. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olan Dereköy Gümrük Kapımız ülkemizdeki diğer Gümrük Kapıları gibi modern mimarisi, yeni yüzü ve kaliteli hizmetiyle yabancıların gözünde güzel bir intiba oluşturacak. Yüklenici firma en hızlı şekilde tamamlamak için çalışıyor. Kapımızda yeni yüzü ile hizmet vermek için sona geliniyor."

Kaynak: AA

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