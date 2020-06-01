Dereköy Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar tadilat nedeniyle kontrollü sağlanıyor Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda sürdürülen tadilat çalışmaları nedeniyle giriş ve çıkışlar kontrollü yapılıyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda sürdürülen tadilat çalışmaları nedeniyle giriş ve çıkışlar kontrollü yapılıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, araç giriş çıkışlarının kontrollü olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kapıyı kullanacak olan vatandaşların uyarıya göre hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA