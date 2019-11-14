Dereköy Sınır Kapısı modernizasyonun ardından tır trafiğine açılacak

14.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:32

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın, yapılacak modernizasyon çalışmalarının ardından tır trafiğine açılacağını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente katma değer sağlanması amacıyla sınır kapısını önemsediklerini söyledi.

Kapının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından modernize edileceğini aktaran Bilgin, ihale sürecini titizlikle takip ettiklerini ifade etti.

Uzun yıllardır kapının modernize edilmesinin beklendiğini vurgulayan Osman Bilgin, "Sınır kapısı modernize edildikten sonra tır trafiğine kesinlikle açılacak. Çünkü Edirne'deki kapılar artık yoğunluğu kaldıramaz durumda. Bu nedenle Dereköy Sınır Kapısı önemli." dedi.

Bilgin, Türkiye tarafındaki yolların yaklaşık 5 yıl önce tamamen yenilendiğini, Bulgaristan tarafındaki yolda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sürecin uzadığına dikkati çekti.

Vali Bilgin, Bulgar yetkililerle zaman zaman bir araya gelerek görüşmelerde bulunduklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA