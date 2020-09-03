Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen otobüste 50,9 kilo eroin ele geçirildi.

03.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:27

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen otobüste 50,9 kilo eroin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen otobüs riskli olarak değerlendirildi. Gümrük kapısına geldiğinde x-Ray taramasına sevk edilen otobüsün bagaj bölümünün altında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Arama hangarına alınan otobüste gerçekleştirilen aramalara, özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi. Dedektör köpeğin de tespit edilen şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın sökülen bagaj tabanının altında, özel olarak oluşturulmuş, gizli bölmeler bulundu. Bu bölmelere yerleştirilen düzenekle birbirine bağlanmış toplam 100 paket ele geçirildi. Paketlerin içindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Ele geçirilen 50,9 kilo eroinin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Pınar Tartan Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yangın
Şu an buradasınız: Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 12:46:01. #1.15#
title