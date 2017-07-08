Dereköy'de Otluk ve Makilik Alanda Yangın

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.



Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, vericilerin bulunduğu Çingil Mevkii'ndeki otluk ve makilik alanda, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 3 yangın söndürme arazözü, 1 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı, 14 orman işçisi karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ise havadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü.



Yaklaşık 12 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Muğla