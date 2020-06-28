Dereden kurtarılan yavru karacayı, keçi emzirdi BARTIN'daki çiftlikte bulunan keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından düştüğü dereden bitkin halde kurtarılan yavru karacayı emzirdi.

BARTIN'daki çiftlikte bulunan keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından düştüğü dereden bitkin halde kurtarılan yavru karacayı emzirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bartın'ın Arıt mevkisindeki derede yavru karacanın bulunduğu ihbarını alan DKMP ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler tarafından dereden kurtarılan yavru karaca, tedavisi için veterinere götürüldü. Burada yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu; ancak güçten düştüğü tespit edilen yavru karacanın keçi sütü ile beslenmesine karar verildi. Bunun üzerine keçi çiftliğine götürülen yavru karacayı, çiftlikte bulunan keçi emzirdi. Yavru karacanın sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA