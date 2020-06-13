DEREDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR BOSTANCI ESNAFINI İSYAN ETTİRDİ ATAŞEHİR'den başlayarak Bostancı'ya kadar uzanan Çamaşırcı Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan işleme sahipleri tepki gösterdi.

ATAŞEHİR'den başlayarak Bostancı'ya kadar uzanan Çamaşırcı Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan işleme sahipleri tepki gösterdi.

Ataşehir'den başlayıp Bostancı ile Maltepe'nin sınırındaki tarihi Bostancıbaşı Köprüsü'nün altından geçen Çamaşırcı Deresi'nden yükselen kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan restoran ve kafe sahipleri isyan etti. Yayılan kokular yüzünden işlerinin azaldığını söyleyen esnaf yetkililerden konuyla ilgili yardım istediklerini belirtti.

'TEMİZLİĞİ KENDİMİZ YAPIYORUZ

Restoran sahibi Ramazan Öztürk, dereden yayılan kötü kokular ile ilgili, 'Sürekli büyükşehir belediyesine atmış olduğumuz maillerden herhangi bir cevap alamıyoruz. İSKİ genel müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarının olduğunu söylüyorlar ama gördüğünüz gibi esnaf arkadaşlar aramızda haftanın iki günü kendi elemanlarımızı indiriyoruz, bu temizliği kendimiz yapıyoruz. Koku olduğundan dolayı esnaf arkadaşlarımız iş yapamıyor. İnsanları buraya oturtturamıyoruz. Çamaşırcı deresi diye geçiyor, adı üstünde insanlar daha önce bu derede çamaşır yıkıyorlardı. Zaten pisliği görüyorsunuz. Bugün çamaşır değil, kuş bile konsa burada yiyeceklerinden zehirleneceğini düşünüyoruz ki oldu da zaten böyle dedi.

TRAFİK AKIŞINI TAMAMEN KİLİTLEDİ

Öte yandan işletme sahipleri, müşterilerinin azalmasının bir diğer nedeninin ise uzun süredir tamamlanmayı bekleyen Dudullu-Bostancı hattı metro inşaatı nedeniyle oluşan yoğun trafik olduğunu söyledi. Restoran sahibi Yüksel Çakırcan, 'Başlı başına metro trafiği bizi sıkıştırıyor. Metro çalışmaları yaklaşık 5 yıldır sürüyor ama hiçbir şekilde bitmiş değil. Bu şekilde bakılırsa da bitecek gibi görünmüyor. Burada onlarca esnaf olarak en ufak esnaf dükkanının kapısını açtığında en düşük gideri 2-3 bin liradan başlıyor. Metronun bitmemesi, her tarafın şantiye oluşu, zaten belirli bir trafik var. Trafik akışını tamamen kilitledi. Esnaf olarak can çekişiyoruz. Ne yazık ki kimsenin kimsenin derdinden haberi yok. Buna acil bir çözüm rica ediyoruz diye konuştu.

Bostancı'da yolun karşısına geçen bir vatandaş ise, 'Adaya gidip geliyorum. Kokuları duyuyorum, çok iğrenç kokular var ama nereden geliyor, derelerden ya da kanalizasyonun denize bağlanmasından dolayı diye düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA