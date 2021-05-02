Deredeki balıklar telef oldu
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Deredeki balıklar telef oldu

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Güncel

- Deredeki balıklar telef oldu Adana'nın Feke ilçesinde köylüler, suya dökülen 3 ton asidin balık ölümlerine neden olduğunu ileri sürdü Adana'nın Feke ilçesindeki Salam Deresinde çok sayıda balık telef oldu.

- Deredeki balıklar telef oldu

Adana'nın Feke ilçesinde köylüler, suya dökülen 3 ton asidin balık ölümlerine neden olduğunu ileri sürdü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesindeki Salam Deresinde çok sayıda balık telef oldu. Köylüler balıkların suya karışan asit yüzünden telef olduğunu iddia etti.

İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Salam Deresindeki balık ölümleri köylülerin tepkisine neden oldu. Köy sakinleri, "hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın" uyarısı yapıldığını, baraj suyuna yanlışlıkla 3 ton asit döküldüğünü iddia etti. Köy sakinleri, dünden bu yana derede bulunan binlerce balığın telef olduğunu ileri sürdü.

Köy sakinlerinden Ali Kemal Mencik, "Bu derede yaşayan balık çok lezzetli ve özel bir balıktı. Adana'nın her yerinden bu balık için köyümüze misafir gelirdi. Artık bir tane bile bu balıktan kalmadı. İlçemiz adına üzgünüz yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Deredeki balıklar telef oldu
Deredeki balıklar telef oldu
Deredeki balıklar telef oldu
Deredeki balıklar telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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