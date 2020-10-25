Deredeki balık ölümleri tedirgin etti (2)
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Deredeki balık ölümleri tedirgin etti (2)

25.10.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:43
Deredeki balık ölümleri tedirgin etti (2)

'BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ KİMYASAL OLABİLİR'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Deresi'nde görülen balık ölümleri ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

'BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ KİMYASAL OLABİLİR'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Deresi'nde görülen balık ölümleri ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, suya kimyasal madde karışmış olabileceğini belirterek, "Kimyasal madde, o bölgedeki yağışlarla birlikte gelmiş olabilir. Ayrıca, o bölgede çok sayıda binanın havuzu var. Bu havuzların klorlu suyu da bırakılmış olabilir. Orada balık avlayanlar da suyu zehirlemiş olabilir" dedi.

Derede oksijen eksikliğinin olup olmadığı yönündeki iddiaların ilgili bakanlığın suda yapacağı ölçümle belirlenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, şunları kaydetti:  

"Belirtilen bölge Antalya'nın su kaynaklarının olduğu yer. Bugün orası, yarın başka bir yerde bu olayları görebiliriz. Çünkü geçmişte de sık sık gördük. Buraların korunması gerekiyor. Oralarda, çok sayıda balık çeşidi var. Sazan, kefal, yılan balığı, çiçek balığı, yayın balığı gibi balık çeşitleri bulunuyor. Denize akan dere sularının kaynağı çok temiz. Birçok kaynağın da üzeri kapatıldı. Sarısu'yun beslendiği kaynakların üzerine binalar yapıldı. Bu kaynaklardan gelen sular kesildi. Bu suları da kirletmememiz gerekiyor. Ancak baktığımız zaman ne şehirde yaşayanlar, ne de dışarıdan gelenler kaynak sularının temizliğine dikkat ediyor. Antalya bu suları ile var. Antalya doğası ile var olsun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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