Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
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Derede serinlemek isteyen genç boğuldu

Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden bir genç derede boğularak hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden bir genç derede boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesinin Boğazköy'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla derede yüzmeye giden Yüksekova nüfusuna kayıtlı Diyar Uçar (23) adlı genç, suda boğularak yaşamını yitirdi. Otopsi yapılmak üzere Uçar'ın cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. - HAKKARİ

Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
Derede serinlemek isteyen genç boğuldu
Derede serinlemek isteyen genç boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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