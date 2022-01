ÖZALP, VAN (İHA) - Derede ölü bulunan adamı karısının öldürdüğü ortaya çıktı

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde köy imamı tarafından derede ölü halde bulunan Metin Özalp'i (59), eşinin kıskançlık sebebiyle öldürdükten sonra dereye attığı ortaya çıktı. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi Metin Özalp, sabah saatlerinde köy imamı tarafından Markuşlar Deresi'nde hareketsiz halde bulundu. İmamın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan Özalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Metin Özalp'in cesedinde yapılan otopside kafasında kırıklar olduğu belirlendi. Olayın cinayet olması şüphesiyle Özalp'in yaşadığı evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede evde bulunan bir tahtada Özalp'e ait kan ve cesedin bulunduğu dere yolunda el arabası izleri bulundu. İncelemelerin ardından Metin Özalp'in eşi Mürüvvet Özalp gözaltına alındı.

Öldürüp el arabasıyla dereye atmış

Mürüvvet Özalp, jandarma komutanlığında alınan ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Beni aldattığı için sürekli kavga ediyorduk ve beni darp ediyordu. Eşimin öldüğü akşam da yine kavga ettik ve dövdü. Ben de arkasını bana döndüğü sırada tahtayla kafasına vurdum. Bir süre bekledikten sonra öldüğünü görünce el arabasına koyarak dereye attım" dediği öğrenildi.

Mürüvvet Özalp, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.