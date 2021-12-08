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Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu Düştüğü dereden kurtarılıp tedavi altına alınan ayının sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi Bursa'da dereye düşerek yaralanan ayı, İnegöl Belediyesi, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

Düştüğü dereden kurtarılıp tedavi altına alınan ayının sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi

BURSA - Bursa'da dereye düşerek yaralanan ayı, İnegöl Belediyesi, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı. Nefes kesen ayı kurtarma operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tedavi altına alınan ayının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit bölgesinde yaralı halde görülen genç ayı için ekipler seferber oldu. İlk olarak Bölge Trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralı haldeki yavru ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

Yoğun yağış altında önce yavru ayıya ulaşan ekipler, dere yatağında kıyıya tutunmuş halde duran genç ayıyı iğne ile bayılttı. Ayının dereye düşmemesi için büyük çaba sarfden ekipler iple ulaştıkları ayının kontrollü şekilde yanına yaklaşıp yarasını kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucu çekerek yola çıkardı. Ayağından yaralı yavru ayı, tedavisinin yapılması için Karacabey'deki hayvan barınağına götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren ayının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. Ayının iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

Derede nefes kesen ayı kurtarma operasyonu

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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