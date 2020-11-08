Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı
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Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı

08.11.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:24
Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeden geçen Galanima Deresi'nde mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yiyecek verilip, karnı doyurulan sevimli köpek, bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler, sağlık durumu iyi olan köpeği, daha sonra doğal ortama bıraktı.


Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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