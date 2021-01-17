Derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı
17.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:40
Osmaniye'de, derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı.
Osmaniye'de, derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi'nde çalışan işçiler, merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Deresi'nde, suların yükselmesi nedeniyle bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti.
İşçiler, mahsur kalan köpeği kısa süren uğraş sonucu yakalayarak kurtardı.
Kurtarılan köpek, kaçarak uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı