Derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı

Osmaniye'de, derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi'nde çalışan işçiler, merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Deresi'nde, suların yükselmesi nedeniyle bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti.

İşçiler, mahsur kalan köpeği kısa süren uğraş sonucu yakalayarak kurtardı.

Kurtarılan köpek, kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı