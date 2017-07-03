Derede Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Çat Deresi'ne düşerek kaybolan kişinin cesedi gece bulundu.



Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Murat Büyük ile balık avladığı sırada suya düşüp kaybolan Hanifi Kalyoncu'nun bulunması için ekipler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki halatla Zilkale mevkisinden dereye inerek arama çalışması yaptı.



Kalyoncu'nun cesedine olaydan yaklaşık 6 saat sonra ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler tarafından çıkarılan Kalyoncu'nun cansız bedeni, Çamlıhemşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - RİZE