Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Kırklareli'nin Vize ilçesinde girdiği derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde girdiği derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sergen beldesindeki Çifte Kaynaklar mevkisine ailesiyle kamp için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dereye girdi.

Ateşoğlu'nun derede çırpındığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ile İstanbul'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan Ateşoğlu'nun cesedi, ekiplerce bulunup dereden çıkarılarak otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA