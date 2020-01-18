Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Ocak'ta balık avladığı derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

18.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:07
Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

'ın merkez ilçesinde 15 Ocak'ta balık avladığı derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karasu Deresi'nde 3 gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından alınamayan Riyad (60), AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince arandı.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde kıyıdan ve su altından yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalar sonucu Gümüş'ün cansız bedenine, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Gümüş'ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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