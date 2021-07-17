Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı
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Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı Polis hırsızı derede kablo çalarken yakaladı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden geçen Karakoyun Deresi'nde kablo çalan hırsız, suçüstü yakalandı.

Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Polis hırsızı derede kablo çalarken yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden geçen Karakoyun Deresi'nde kablo çalan hırsız, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. Hırsız F.Y.dere içerisinden geçen çeşitli kurumlara ait bağlantı kablolarını keserek, çalmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen sivil polisler durumu fark ederek, hırsızı derede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan hırsız, ekip otosuna konularak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı
Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı
Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı
Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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