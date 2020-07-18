Derede can pazarı
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Derede can pazarı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tatil yapan İstanbul'lu avukat serinlemek için girdiği dere ile denizin buluştuğu noktada boğularak can verdi.

Derede can pazarı
18.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:57

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tatil yapan İstanbul'lu avukat serinlemek için girdiği dere ile denizin buluştuğu noktada boğularak can verdi.

Talip Can isimli 39 yaşındaki avukatı suyun dibinden can kurtaranlar çıkardı. 112 sağlık personelinin uzun süre kalp masajı yaparak geri döndürdüğü talihsiz avukat kaldırıldığı hastanede can verdi.

Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki evli 2 çocuk babası İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Talip Can, Büyük Kumla Mahallesi Dereiçi mevki'inde serinlemek için derenin son bulup denize döküldüğü noktada suya girdi. Bir süre suda ilerleyen Can, batıp bir daha yüzeye çıkamadı. Olay yerinde bulunan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun yüzme bilmemesi üzerine Talip Can'a 15 dakika boyunca kimse müdahale edemedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Küçük Kumla Mahallesi sahilinde Gemlik Belediyesi bünyesinde görev yapan can kurtaranlara haber verildi. Suya atlayan 3 can kurtaran Talip Can'ı suyun dibinden çıkarıp kayığa çıkardı. 112 sağlık ekibinin kayık üzerinde uzun süre kalp masajı yaptığı Talip Can, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz avukat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talip Can'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu İstanbul'dan tatil için bu bölgeye geldiği öğrenildi. Jandarma olaya ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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