Derede bulunan yavru karaca, keçi sütüyle beslendi BARTIN'da bir kişinin derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürüldü.

BARTIN'da bir kişinin derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan yavru karaca, iyi beslenmesi için keçi besiciliği yapan aileye 1 hafta için teslim edildi.

Bartın'da Cöcü köyü yakınındaki derede, suyun içinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca jandarma ekiplerine teslim edildi. Arıt Jandarma Karakolu'nda biberonla süt verilen karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Milli Parklar ekipleri karacayı veterinere götürdü. Veterinerde, 1 kilo 420 gram olduğu tespit edilen yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru karaca daha sonra beslenmesi için Akgöz köyünde keçi besleyen aileye geçici olarak teslim edildi. Yavru karacanın beslenmesi için keçiler tutularak, süt içmesi sağlandı. Karaca, biberona keçi sütü konularak da beslendi. Karacanın 1 haftalık beslenmesinin sonrasında Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA