Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için robot resim oluşturuldu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için robot resim oluşturuldu. Polis, robot resimdeki kişiyi tanıyanların kendilerine ulaşmasını istedi.

Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 Temmuz günü Çark Deresi'nde kimliği belirsiz ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Antropoloji Laboratuvarı'nda kimliği belirsiz kişinin robot resmi çizildi. Emniyet Müdürlüğü, ölen kişinin kimliğini belirlemek için oluşturduğu robot resmini yayınlayarak vatandaşların ve önceki tarihlerde yakınları kayıp olanların 112 Acil Servis Merkezi ile emniyete bilgi verilmesi çağrısında bulundu.


Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

 Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title