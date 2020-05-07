Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı
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Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı

Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı
07.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:45

Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı Balık tutarken boğulan kuzenler botlarla yapılan 4 saat süren çalışmanın ardından bulundu Denizli'de balık tutarken düştükleri derede suya kapılarak kaybolan iki kuzenin cesetlerine balık adamların yaklaşık 4 saat süren...

Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı

Balık tutarken boğulan kuzenler botlarla yapılan 4 saat süren çalışmanın ardından bulundu

DENİZLİ - Denizli'de balık tutarken düştükleri derede suya kapılarak kaybolan iki kuzenin cesetlerine balık adamların yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden kuzenlerden 21 yaşındaki İbrahim Onluk'un ise önümüzdeki aylarda askere gideceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'ne giden Mehmet ve kuzeni İbrahim Onluk serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Bilinmeyen bir sebepten suya düşen kuzenler akıntıya kapıldı. Düştükleri derede kaybolan iki kuzenden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi. Botlarla bölgeye gelen balık adamlar suyun debisinin yüksek olduğu yerlerde ise oksijen tüpleri ile dalış yaparak arama çalışması yaptılar. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Onluk'un ve İbrahim Onluk'un bekar oldukları öğrenildi. İbrahim Onluk'un önümüzdeki aylarda askere gidecekleri ve hayatlarını kaybettikleri derede sıklıkla balık tuttukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı

Kaynak: İHA

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