Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı

09.09.2019 12:38

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından Avil'in, Vatan İlk ve Ortaokulu 8-H sınıfındaki sırasına Türk bayrağı ve karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınıf arkadaşlarından Harun Tayşun, Hamza Avil'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, herkesin yardımına koştuğunu söyledi. Tayşun, "Çok cana yakın, sevecen birisiydi. Hepimiz onu çok severdik." dedi.

"Sınıfın neşesiydi"

Beden eğitimi öğretmeni İsmail Çobanoğlu da Hamza Avil'in sınıfın neşesi olduğunu, ölüm haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"Hamza Avil yaklaşık 3 yıldır öğrencimizdi. Bu sene onu mezun etmeyi düşünüyorduk. Sınıf başkanı, sınıfın enerjisi, neşesiydi." diyen Çobanoğlu, öğrencilerinin kendileri için çok şey ifade ettiğini aktardı.

Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki; onunla beraber başlayalım eğitim-öğretim yılına ama olmadı. Bundan sonra onu sürekli hatırlayıp anacağız. Onun için daha güçlü kalacağız. Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."

Hamza Avil, dün ailesiyle pikniğe gittiği Silopi ilçesinin Babındak köyünde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılmış, yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA