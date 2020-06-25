Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı
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Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı

- Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde arkadaşları ile serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ayberk Topçu, Subaşı merkez mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son...

25.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:15

- Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde arkadaşları ile serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ayberk Topçu, Subaşı merkez mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Süleymanbeyler Köyü Asma Köprü mevkisinde arkadaşları ile birlikte serinlemek amacıyla dereye giren ve bir anda gözden kaybolan 14 yaşındaki Ayberk Topçu'nun cansız bedenine 5 saat süren çalışmanın ardından ulaşılabildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Ayberk için bu gün Süleymanbeyler Köyü Subaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. 14 yaşındaki Ayberk Topçu alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yakınları ve çok sayıda köylüsü katıldı.

Derede boğulan 14 yaşındaki Ayberk son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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