Derecik'teki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılıyor
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Derecik'teki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılmaya başlandı.

12.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:47
Derecik'teki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılıyor

'nin ilçesindeki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılmaya başlandı.


İlçenin Gerdi Mahallesi'nde bulunan 70 yıllık su değirmeninin onarımı için Muhtar Veysi Evin ve köy halkı tarafından çalışma başlatıldı. Kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Kahraman Yaşar, "Bu çalışmalardan dolayı başta Muhtarımız Veysi Evin ve Köy İmamı Fahri Fırat başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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