Derecik'te yoğun sis

HAKKARİ Derecik'te, sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken, yüksek kesimlerden ilçe, görünmez hale geldi.

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Derecikliler, güne başladığında ilçenin sisten görünmez hale gelmesini şaşkınlıkla izledi. Yüksek tepelerin, sisin arasından çıkması ve sis bulutunun üzerine güneşin doğması da güzel manzara oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah KAYA