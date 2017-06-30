Derecik'te PKK Hedeflerine Yoğun Top Atışı Yapıldı
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki Hudut Alayı'ndan, Irak sınırıdaki Balkaya dağlarının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki Hudut Alayı'ndan, Irak sınırıdaki Balkaya dağlarının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu.
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK'nın Kuzey Irak tarafındaki Basyan bölgesine yoğun top atışı yapıldı.15 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudat Alayında dumanların yükseldiği görüldü. - Şemdinlihakkari