Derecik'te patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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Derecik'te patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Derecik'te patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
18.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:03

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Haziran 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 203'lük top mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 120'lik top mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 5 adet anti tank roketatar mühimmatı, 1 adet ateşleyici, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 12.7 çapında fişek, bin 235 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet elektrikli fünye, 2 adet 8'li pil bloğu, 1 adet el telsizi, 25 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo, 1 adet paratoner, 160 adet sahte kimlik kartı, 8 adet örgütsel doküman ve 2 adet not defteri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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