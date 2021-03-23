Derecik'te nergis çiçeği güzelliği
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Derecik'te nergis çiçeği güzelliği

23.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:49

Derecik'te nergis çiçeği güzelliği Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiçek açan nergisler kendine hayran bıraktı.

Derecik'te nergis çiçeği güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiçek açan nergisler kendine hayran bıraktı.

Her sene olduğu gibi sıcak havanın artmasıyla bölgede ilk olarak çiçek açan nergisler güzel görüntü oluşturdu. Derecik ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri doğaya renk kattı. Güzelliği ile kendine hayran bırakan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği, muhteşem kokusuyla da insanları büyülüyor.

Nergislerin güzelliğiyle kendine hayran bıraktığını belirten Ercan Yılmaz, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis çıktığını söyledi. Yılmaz, "Nergis çiçeği güzel kokusu ve görüntüsü nedeniyle çok tercih ediliyor" dedi.

Derecik'te nergis çiçeği güzelliği
Derecik'te nergis çiçeği güzelliği
Derecik'te nergis çiçeği güzelliği
Derecik'te nergis çiçeği güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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