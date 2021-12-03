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Derecik'te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Derecik'te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan 1 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan 1 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2 Aralık 2021 günü Hakkari'nin Derecik bölgesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan 1 erkek bölücü terör örgütü mensubu, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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