Derecik'te hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
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Derecik'te hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

04.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:36
Derecik'te hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtilerek, "Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

(Feyzullah Taş/iİHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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