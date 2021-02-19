Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
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Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma

19.02.2021 08:04 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:08
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, dün ve bugün etkili olan yağmur ile fırtına nedeniyle direkler devrilirken, elektrik iletim hatları hasar gördü.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, dün ve bugün etkili olan yağmur ile fırtına nedeniyle direkler devrilirken, elektrik iletim hatları hasar gördü. Birçok köye elektrik verilemezken, ekipler de arızaların giderilmesi için köylülerin desteğiyle yoğun mesai yürütüyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, günlerdir sıcak ve güneşli hava etkili olurken, dün ve bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Yağış ve fırtına, merkez ve merkeze bağlı Akdemir ile Yeşilova köylerindeki ev ve ahırların çatılarında hasara neden olurken, devrilen duvar ve uçuran çatılar yüzünden 20 küçükbaş öldü. Bölge halkı, büyük zarara uğradıklarını ve yardım beklediklerini söyledi.  Fırtınada elektrik iletim hatları da koparken, direkler devrildi. Hasar gören iletim hatları nedeniyle ilçenin birçok köyüne dünden beri elektrik verilememesi üzerine Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.(VEDAŞ) ekipleri harekete geçti. Ekipler, köylülerin desteğini alarak, devrilen direkleri yeniden yerlerine yerleştirip, kopan iletim hatlarını onarmaya çalışıyor. Kırsal bölgelerde yürütülen çalışmaların zorlu geçtiği; ancak arızaların en kısa zamanda giderilip, Yeşilova ve Akdemir bölgesindeki köy ile mezralara elektrik verileceği belirtildi. 


Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma
Derecik'te, fırtınada devrilen elektrik direkleri için yoğun çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah KAYA

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