Derecik'te Bahar Şenliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı derecik beldesinde Mehmetçiğin başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerinde 'bahar şenliği' düzenlendi.

Derecik Belde Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen bahar şenlikleri büyük ilgi gördü. Şemdinli ilçesi Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi Balkaya Dağları eteklerinde düzenlenen şenliklerde İmam Hatip Orta Okulu'nda müzik öğretmeni Nihal Salda tarafından oluşturulan 50 kişilik öğrenci korosuyla bir zamanlar terör olaylarının yaşandığı Koçyiğit köyünde konser verdi. Koçyiğit ve Derecik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 30'u kız, 50 kişilik koro, Derecik beldesinde düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında dev Türk bayraklarının asıldığı sahnede birbirinden güzel şarkılar seslendirerek Dereciklilere unutulmaz bir gün yaşattılar. Konsere katılan öğretmenler, vatandaşlarla kol kola girerek söylenen şarkılar eşliğinde halay çekti. Derecik Belde Belediyesince düzenlenen şenlikte, aralarında asker ve öğrencilerin de bulunduğu 40 kişilik bisikletli grup, Balkaya Dağları eteklerinde pedal çevirdi. - HAKKARİ