Derecik'te 71 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Derecik'te 71 av tüfeği ele geçirildi

Derecik'te 71 av tüfeği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 71 adet av tüfeği ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 71 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 7 Aralık 2021 günü ilimiz Derecik ilçesinde bir şahsa ait ahırda yapılan aramada saman balyalarının altına gizlenmiş vaziyette; 4 çuval içerisinde 71 adet faturasız av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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