Derecik'te 7 araç birbirine girdi
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Derecik'te 7 araç birbirine girdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.

04.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:35
Derecik'te 7 araç birbirine girdi

'nin ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin köyündeki Zini Tepesi bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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