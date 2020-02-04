Derecik'te 7 araç birbirine girdi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.
04.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:35
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Ortaklar köyündeki Zini Tepesi bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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