Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araç içinde 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:04
Derecik'te 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

HAKKARİ'nin sınırındaki ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araç içinde 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Derecik ilçesi Beyazağaç yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
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