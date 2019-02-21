Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Derecik ilçesinin Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası'na operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

Kaynak: DHA
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