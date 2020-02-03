Derecik'te 1 düzensiz göçmen donarak öldü
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Derecik'te 1 düzensiz göçmen donarak öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmenden biri donarak öldü.

03.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:55
Derecik'te 1 düzensiz göçmen donarak öldü

'nin ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmenden biri donarak öldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçedeki Hacıbey Çayı yakınındaki bir ahırda meydana geldi. Ahırda 4 kişinin hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşların vermesi üzerine bölgeye gelen ekiplerince yapılan incelemede, şahıslardan birinin hayatını kaybettiğini ve diğer 3 kişinin de soğuktan etkilendiğini tespit etti.


Şahıslar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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