Derecik kaymakamı yüce, görevine başladı

29.08.2019 13:31

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce, bugün görevine başladı.

Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik ilçesi, ikinci kaymakamını karşıladı. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM'de geçmesi ile geçen yıl kasım ayında ilçe statüsüne kavuşan Derecik'in ilk kaymakamı İdris Aslan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Eğil ilçesine atanmasının ardından yerine atanan Faruk Yüce, ilçeye geldi.

Kaymakam Yüce, Kaymakamlık binası önünde Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal BalcıI, kurum amirleri, köy muhtarları ve ilçe sakinleri tarafından karşılandı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Yüce, daha sonra makamına geçti. Kaymakam Yüce, sıcak karşılamadan dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Kaynak: DHA