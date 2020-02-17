Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret
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Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

17.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:03
Dereceye giren sporculardan Köse'ye ziyaret

'da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Safranbolu Belediye Başkanı 'yi ziyaret etti.


Çeşitli branşlarda dereceye girerek madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Köse, "Sporcularımızın başarısına ufakta olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Çocuklarımızı başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine hayatlarında sağlık ve nice başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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