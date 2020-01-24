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Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi

Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı sporcuları Ankara'da çeşitli dereceler elde ederek milli takıma girme hakkı elde ettiler.

24.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:40
Dereceye giren sporcular milli takıma seçildi

Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı sporcuları 'da çeşitli dereceler elde ederek milli takıma girme hakkı elde ettiler.


Ankara'da yapılan Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Genç Kızlarda Halime Neslihan Kılınç Türkiye ikincisi, Rabiye Kaya Türkiye üçüncüsüoldu. Genç Erkeklerde ise Hasan Ayaz Türkiye beşincisi olarak milli takımda Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen yaptığı açıklamada, "Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Genç Kızlarda Halime Neslihan Kılınç Türkiye ikincisi, Rabiye Kaya Türkiye üçüncüsü oldu. Genç Erkeklerde ise Hasan Ayaz Türkiye beşincisi olarak milli takımda Ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar. Elde edilen başarılar göğsümüzü kabartmıştır. Sporcularımı kutlar, ülkemizi temsillerinde başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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