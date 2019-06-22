Dereceye giren oyunculara bir ödül de Vali Şıldak'tan

Burdur Valisi Hasan Şıldak ulusal ve uluslarası alanlarda Okçuluk, Güreş, Kick Boks, Tenis ve Artistis Jimnastik dallarında dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli spor dallarında dereceye girerek gurur yaşatan sporcular için ödül töreni düzenlendi. Valilikte düzenlenen törende sporcular ve antrenörleriyle bir araya gelen Burdur Valisi Hasan Şıldak, Okçuluk, Güreş, Kick Boks, Tenis ve Artistis Jimnastik dallarında dereceye giren sporculara çeşitli hediye takdiminde bulundu. Ödül töreni öncesi bir süre sporcularla sohbet eden Vali Şıldak, özverili çalışmaları dolayısıyla hepsini ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şıldak, "Bundan sonra ilimizde sürekli hale getireceğimiz bir uygulamanın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Şöyle ki geçen yılın Ekim ayından bu yana eğitim öğretim dönemi süresince gençlerimizden gerek bireysel, gerekse kulüpler bünyesinde çeşitli dallarda yürüttükleri spor faaliyetlerinde hem ulusal düzeyde, hem de uluslararası düzeyde başarılı olanları ödüllendirmek amacıyla bir araya geldik. Ulusal ve uluslararası düzeyde birinci, ikinci, üçüncü olarak derece yapan gençlerimiz ve çocuklarımızla bir aradayız. İlimizden 14 çocuğumuz ve gencimiz çeşitli kategori ve dallarda derece yaparak İlimize gurur yaşattılar. Bu örnek çalışmalar, spora yönelik gençlerimizin ilgisinin artması en büyük temennimiz. Spor varsa her türlü kötülük yok olur. Spor varsa sağlık vardır. Spor varsa insanlık vardır, kardeşlik vardır, dostluk vardır. Bu amaçla bizde Valiliğimiz olarak imkanlarımız ölçüsünde gençlerimizi çocuklarımızı özendirmek onları teşvik etmek, daha başka başarılara, daha üst seviyede başarılara onları yöneltmek ve diğer çocuklarımızı da, bütün gençlerimizi de bu alanda faaliyet yürütmeye, spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz"

"Siz sporcularımız bizlerin gururusunuz"

Ödülün değerinden ziyade manevi ve teşvik edici yönüne odaklanmak gerektiğini ifade eden Şıldak, "Siz sporcularımız bizlerin gururusunuz. Bu anlamda hepinizden ve çevrenizdeki diğer arkadaşlarınızdan başarılar bekliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve antrenörlerimizin bu çalışmaları teşvik etmeleri, yönlendirmeleri sebebiyle onları da ayrı ayrı kutluyorum. Devam edecek çalışmalarla da hep beraber olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.Bugün öğleden öncede bir dizi incelemede bulundum, gerek kültür merkezimiz, gerek inşaatı devam eden kapalı spor salonumuzda incelemeler yaptık. Bu tesisler çok kısa zamanda İlimizde hizmete girecek. Hem spor anlamında, hem kültür sanat anlamında, sosyal etkinlikler anlamında buraların hizmete girmesiyle, bu iki binanın bitmesiyle birlikte daha iyi imkanlara kavuşacağız, buradan bunu da belirtmek istiyorum. Siz sporcularımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın katlanarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA